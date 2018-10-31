Самоубийство 14-летней школьницы: новые подробности (ФОТО)

Одноклассники многое рассказали о погибшей и стало известно, с кем говорила девочка незадолго до суицида и что могло повлиять на ее страшный поступок.
Как сообщает Город Х, ученики школы на Салтовке не могут прийти в себя после ужасного известия – девятиклассница Тая ушла отдыхать на осенние каникулы, но в класс больше не вернулась.
В первый день учебы, утром 29 октября, отчим обнаружил ее на общем балконе в общежитии по ул. Гвардейцев Широнинцев, где жила семья. Девочка повесилась на бельевой веревке.
Как стало известно, родители девочки развелись и сейчас она жила с матерью, ее новым мужем и младшей сестрой.
У Таи также есть младший брат, но с кем живет мальчик, неизвестно.
«Она сменила несколько школ, в последнее время училась в 31-ой, за "Мавзолеем", а раньше - в 138-ой, там неподалеку прописан родной отец девочки», - рассказывает собеседник.
К слову, в соцсетях девочка также подписывалась фамилией родного отца, хотя в полицейских сводках фигурирует другая фамилия.
Ребята, которые знали Таю, поделились подробностями из жизни погибшей девятиклассницы.
«Это моя одноклассница, учились в одном классе всего месяц. Она сразу была сама по себе, отвергала общение с одноклассниками, за исключением меня и подруги, которая звонила ей буквально за 20 минут до происшествия», - говорит знакомая Таи.
«И успеваемость в школе, и ее отношения с родителями были ужасные. Она вообще не училась, сидела в телефоне», - добавляет одноклассник.
«Многие говорят, что родители издевались, плюс сестра младшая Соня тоже била. И родители больше младшую любили, чем эту», - делится еще одна девушка.
«Не знаю, что могло произойти. Она была анимешницей, но не думаю, что это сыграло большую роль в ее поступке», - рассказывает школьница, знавшая Таисию.
Судя по страницам девушки в соцсетях, она действительно увлекалась японской анимацией.
Напомним, что школьница покончила с собой, повесившись на балконе.
Сейчас в обстоятельствах трагедии разбирается полиция.
Факт весен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (с пометкой самоубийство).
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