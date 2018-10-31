Тройное ДТП на Московском проспекте: ВАЗ неудачно выехал с парковки (ФОТО)

Около половины седьмого вечера 30 октября на проспекте Московском, 295 произошло ДТП без пострадавших.
Как выяснили патрульные, водитель автомобиля ВАЗ при выезде с парковки супермаркета не предоставил преимущества в движении автомобилям Toyota и Lexus и совершил с ними столкновение.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Последний октябрьский день будет облачным и ветреным. Без осадков.
Раз в году привидения, гоблины, ведьмы и другая нечистая сила выходят из своих обителей, чтобы пополнить запас конфет и прочих сладостей.
влажн.:
давл.:
ветер: