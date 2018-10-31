Главная Новости Криминал и происшествия Тройное ДТП на Московском проспекте: ВАЗ неудачно выехал с парковки (ФОТО)
31.10.2018  14:00   

Тройное ДТП на Московском проспекте: ВАЗ неудачно выехал с парковки (ФОТО)

Около половины седьмого вечера 30 октября на проспекте Московском, 295 произошло ДТП без пострадавших.


// Патрульная полиция

Как выяснили патрульные, водитель автомобиля ВАЗ при выезде с парковки супермаркета не предоставил преимущества в движении автомобилям Toyota и Lexus и совершил с ними столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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