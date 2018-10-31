31.10.2018 14:47

Классика уголовного жанра: убил жену, инсценировал изнасилование и заявил об ее исчезновении (ФОТО)

Копы задержали мужчину, который задушил собственную жену из ревности.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 30 октября около 14 часов в дежурную часть Золочевского отделения полиции поступило сообщение о том, что в селе Феськи местные жители обнаружили тело женщины в заброшенном здании тракторной бригады.



Как рассказал начальник Золочевского ОП полковник полиции Юрий Юрченко, полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили, что данное преступление совершил 32-летний житель Золочевского района - муж жертвы.



Как стало известно, вечером супруги находились дома. Между ними возникла ссора из-за ревности. После того, как женщина сообщила о своем намерении развестись, мужчина внезапно набросился на нее и задушил.



Чтобы скрыть преступление, злоумышленник перенес тело убитой в заброшенное здание тракторной бригады и раздел, пытаясь инсценировать изнасилование. На следующее утро он обратился в местную полицию с заявлением об исчезновении жены.

У 30-летней женщины остался несовершеннолетний ребенок.



Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты, назначены все необходимые экспертизы.