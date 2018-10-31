31.10.2018 14:34

Водитель ВАЗа гнал на красный и устроил ДТП (ВИДЕО)

Столкновение произошло 30 октября около семи часов вечера на перекрестке улиц Веринская и Тюринская.



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По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем KIA.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.