Водитель ВАЗа гнал на красный и устроил ДТП (ВИДЕО)

Столкновение произошло 30 октября около семи часов вечера на перекрестке улиц Веринская и Тюринская.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем KIA.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Последний октябрьский день будет облачным и ветреным. Без осадков.
Раз в году привидения, гоблины, ведьмы и другая нечистая сила выходят из своих обителей, чтобы пополнить запас конфет и прочих сладостей.
влажн.:
давл.:
ветер: