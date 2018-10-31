31.10.2018 15:01

Утреннее ДТП на Салтовке парализовало движение троллейбусов (ФОТО)

Около 9:15 утра 31 октября на Юбилейном проспекте произошло ДТП.



// Патрульная полиция

Как выяснили патрульные, водитель автомобиля ВАЗ 21154, выезжая с парковки на проспект, не пропустил ехавший по главной Opel Astra и произошло столкновение.

Пострадавших в происшествии нет.



Патрульные составили на водителя ВАЗ админпротокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем матeриал на ДТП пeрeдадуть на рассмотрение суда.



По свидетельствам очевидцев, авария надолго заблокировала движение троллейбусов по проспекту.



