Утреннее ДТП на Салтовке парализовало движение троллейбусов (ФОТО)

Около 9:15 утра 31 октября на Юбилейном проспекте произошло ДТП.
Как выяснили патрульные, водитель автомобиля ВАЗ 21154, выезжая с парковки на проспект, не пропустил ехавший по главной Opel Astra и произошло столкновение.
Пострадавших в происшествии нет.
Патрульные составили на водителя ВАЗ админпротокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем матeриал на ДТП пeрeдадуть на рассмотрение суда.
По свидетельствам очевидцев, авария надолго заблокировала движение троллейбусов по проспекту.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Последний октябрьский день будет облачным и ветреным. Без осадков.
Раз в году привидения, гоблины, ведьмы и другая нечистая сила выходят из своих обителей, чтобы пополнить запас конфет и прочих сладостей.
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