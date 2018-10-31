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31.10.2018  16:49   

Смертельная стычка в кафе: убийцы найдены

Харьковские копы задержали мужчин смертельно ранивших незнакомца.


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Как соощает ГУ Нацполиции, полицейские Основянского отдела оперативно вышли на след двух дерзких преступниковв, которые жестоко избили посетителя кафе.

О происшествии полицейским сообщили медики скорой помощи. Они констатировали у пострадавшего тяжелую черепно-мозговую травму.

Оперативники районного отдела полиции установили двух мужчин 39 и 30 лет, которые обоснованно подозреваются в совершении преступления.

Во время досудебного расследования следователи выяснили, что в одном из кафе между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого потерпевшему были нанесены телесные повреждения.

В результате полученных травм 39-летний мужчина через некоторое время скончался в больнице.

По данному факту открыто уголовного производства по ч. 2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, они арестованы.

Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  убийство в кафе, задержание, харьков
 
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