Главная Новости Криминал и происшествия Разбойник-марокканец ударил девушку по голове и отнял телефон (ФОТО)
31.10.2018  17:46   

Разбойник-марокканец ударил девушку по голове и отнял телефон (ФОТО)

Полицейские Харькова оперативно раскрыли разбойное нападение на харьковчанку.


//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что по улице Клочковской неизвестный ударил бутылкой по голове 23-летнюю девушку и забрал ее мобильный телефон, поступила в полицию 30 октября около 2:00.

По подозрению в совершении преступления сотрудники патрульной полиции совместно с оперативниками Шевченковского отдела полиции задержали 27-летнего гражданина Марокко.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В течение нескольких часов злоумышленник был задержан.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.

Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Следствие продолжается.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  преступление, разбой, харьков, нападение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.10 Криминал и происшествия Отморозок пытался отнять сумку у женщины на улице Конева 17.09 Криминал и происшествия Джентльмен удачи задержан после ограбления квартиры (ФОТО) 12.09 Криминал и происшествия Многодетная почтальонша украла 10 тысяч гривен у 82-летнего дедушки
 
 

Видео

В Харькове открыли обновленный Центр реинтеграции для бездомных людей
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 