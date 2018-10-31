31.10.2018 17:46

Разбойник-марокканец ударил девушку по голове и отнял телефон (ФОТО)

Полицейские Харькова оперативно раскрыли разбойное нападение на харьковчанку.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что по улице Клочковской неизвестный ударил бутылкой по голове 23-летнюю девушку и забрал ее мобильный телефон, поступила в полицию 30 октября около 2:00.



По подозрению в совершении преступления сотрудники патрульной полиции совместно с оперативниками Шевченковского отдела полиции задержали 27-летнего гражданина Марокко.



Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.



В течение нескольких часов злоумышленник был задержан.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.

Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Следствие продолжается.