Разбойник-марокканец ударил девушку по голове и отнял телефон (ФОТО)

Полицейские Харькова оперативно раскрыли разбойное нападение на харьковчанку.
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что по улице Клочковской неизвестный ударил бутылкой по голове 23-летнюю девушку и забрал ее мобильный телефон, поступила в полицию 30 октября около 2:00.
По подозрению в совершении преступления сотрудники патрульной полиции совместно с оперативниками Шевченковского отдела полиции задержали 27-летнего гражданина Марокко.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
В течение нескольких часов злоумышленник был задержан.
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.
Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Следствие продолжается.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Ноябрь придет в Харьков с солнечной, холодной погодой. Без осадков.
Раз в году привидения, гоблины, ведьмы и другая нечистая сила выходят из своих обителей, чтобы пополнить запас конфет и прочих сладостей.
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