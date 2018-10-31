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31.10.2018  18:02   

Прокуратура занялась «пропажей» коммунальной квартиры

Из-за противоправных действий госрегистратора 1-комнатная квартира, находившаяся в коммунальной собственности, незаконно перешла в собственность других лиц.


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Прокуратура области начала уголовное производство в отношении государственного регистратора одной из местных администраций по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
 
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Александр Мельник, в конце прошлого года решением Фрунзенского районного суда по иску прокуратуры указанную недвижимость признали выморочным наследством. Далее жилье, согласно решению сессии горсовета, приняли в коммунальную собственность. Квартира подлежала распределению между гражданами, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Право коммунальной собственности было зарегистрировано за Харьковским городским советом.
 
Однако регистратор внес в госреестр сведения об отмене соответствующего права за территориальной общиной. Зато мужчина зарегистрировал жилье за ​​гражданином. По данным следствия, сделал это на основании документов, которые вообще не удостоверяют права собственности (в том числе - недействительного договора купли-продажи, заключенного мошенническим путем).
 
Уже на следующий день новый владелец перепродал недвижимость. Таким образом, квартира, которая должна быть выделена гражданам, которые годами стоят в жилищной «очереди», незаконно перешла в собственность других лиц.
 
Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 6 лет лишения свободы.
 
Кроме того, по факту незаконного присвоения указанной квартиры проводится досудебное расследование по ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
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