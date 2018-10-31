Прокуратура занялась «пропажей» коммунальной квартиры

Из-за противоправных действий госрегистратора 1-комнатная квартира, находившаяся в коммунальной собственности, незаконно перешла в собственность других лиц.
Прокуратура области начала уголовное производство в отношении государственного регистратора одной из местных администраций по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Александр Мельник, в конце прошлого года решением Фрунзенского районного суда по иску прокуратуры указанную недвижимость признали выморочным наследством. Далее жилье, согласно решению сессии горсовета, приняли в коммунальную собственность. Квартира подлежала распределению между гражданами, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Право коммунальной собственности было зарегистрировано за Харьковским городским советом.
Однако регистратор внес в госреестр сведения об отмене соответствующего права за территориальной общиной. Зато мужчина зарегистрировал жилье за гражданином. По данным следствия, сделал это на основании документов, которые вообще не удостоверяют права собственности (в том числе - недействительного договора купли-продажи, заключенного мошенническим путем).
Уже на следующий день новый владелец перепродал недвижимость. Таким образом, квартира, которая должна быть выделена гражданам, которые годами стоят в жилищной «очереди», незаконно перешла в собственность других лиц.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 6 лет лишения свободы.
Кроме того, по факту незаконного присвоения указанной квартиры проводится досудебное расследование по ст. 190 УК Украины (мошенничество).
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