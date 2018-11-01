01.11.2018 09:52

С началом отопительного сезона под Харьковом загорелась очередная элитная дача (ФОТО)

Дергачевский район: ликвидирован пожар на крыше двухэтажного дачного дома



//kharkiv.dsns.gov.ua

31 октября в 10:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном дачном доме, на территории дачного кооператива "Заречье" в селе Караван Дергачевского района.

К месту вызова отправились 2 отделения 53-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент прибытия этих подразделений огонь успел охватить деревянные конструкции крыши на площади 40 кв.м.

В 11:27 пожар удалось локализовать, а в 11:55 - полностью ликвидировать. Жилые помещения дома спасены.

По предварительным данным причиной пожара является неисправность системы твердотопливного отопления.