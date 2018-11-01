Главная Новости Криминал и происшествия Микроавтобус и легковушка не разминулись на пешеходном переходе на проспекте Гагарина (ФОТО)
01.11.2018  10:05   

Микроавтобус и легковушка не разминулись на пешеходном переходе на проспекте Гагарина (ФОТО)

В результате дорожно-транспортного происшествия в Харькове пострадала пассажирка легкового автомобиля и светофор.


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По данным полиции, 31 октября около 17:20 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Гагарина, 165. Участниками ДТП стали автомобиль Honda и микроавтобус Renault.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Honda, которую медики госпитализировали в больницу.

Для установления обстоятельств ДТП на место вызвали следственно-оперативную группу.

Тэги:  дтп, проспект гагарина, харьков, авария, пострадавшая
 
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