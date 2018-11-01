01.11.2018 11:48

ДТП за сутки: 55 аварий и почти четыре сотни нарушений правил дорожного движения (ФОТО)

Полиция подвела итоги за стуки.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 55 ДТП.



В результате аварий пострадали четыре человека.



За минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 383 постановления за нарушение Правил дорожного движения.



За управление в нетрезвом виде составлено 9 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.