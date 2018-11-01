ДТП за сутки: 55 аварий и почти четыре сотни нарушений правил дорожного движения (ФОТО)

Полиция подвела итоги за стуки.
Как сообщает ГУ Нацполиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 55 ДТП.
В результате аварий пострадали четыре человека.
За минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 383 постановления за нарушение Правил дорожного движения.
За управление в нетрезвом виде составлено 9 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Сегодня звезды склоняют к спокойствию и даже лени. Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.
Ноябрь придет в Харьков с солнечной, холодной погодой. Без осадков.
Международный день вегана появился 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие.
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