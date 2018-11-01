Пошел на охоту - нашел скелет пропавшего без вести

Погибший исчез в начале мая текущего года, по данным следствия, он повесился.
Как сообщает NR, под Харьковом охотник обнаружил труп пропавшего без вести мужчины.
Инцидент произошел в селе Лиман Змиевского района. Местный житель обнаружил в лесополосе скелетированный труп мужчины.
В ходе оперативно-следственных мероприятий, силовики установили, что погибшим является мужчина 1974 года рождения, который со 2 мая текущего года считался пропавшим без вести.
По данным следствия, мужчина повесился. Тело погибшего эксперты направили в морг. О случившемся правоохранители сообщили матери погибшего. В данный момент силовики выясняют все обстоятельства случившегося.
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