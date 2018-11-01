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01.11.2018  11:19   

Пошел на охоту - нашел скелет пропавшего без вести

Погибший исчез в начале мая текущего года, по данным следствия, он повесился.


//dozor.kharkov.ua

Как сообщает NR, под Харьковом охотник обнаружил труп пропавшего без вести мужчины.

Инцидент произошел в селе Лиман Змиевского района. Местный житель обнаружил в лесополосе скелетированный труп мужчины.

В ходе оперативно-следственных мероприятий, силовики установили, что погибшим является  мужчина 1974 года рождения, который со 2 мая текущего года считался пропавшим без вести.

По данным следствия, мужчина повесился. Тело погибшего эксперты направили в морг. О случившемся правоохранители сообщили матери погибшего. В данный момент силовики выясняют все обстоятельства случившегося.

Источник:   NR
 Тэги:  охотник нашел скелет, пропавший без вести, харьков
 
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