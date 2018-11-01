01.11.2018 11:19

Пошел на охоту - нашел скелет пропавшего без вести

Погибший исчез в начале мая текущего года, по данным следствия, он повесился.



//dozor.kharkov.ua

Как сообщает NR, под Харьковом охотник обнаружил труп пропавшего без вести мужчины.



Инцидент произошел в селе Лиман Змиевского района. Местный житель обнаружил в лесополосе скелетированный труп мужчины.

В ходе оперативно-следственных мероприятий, силовики установили, что погибшим является мужчина 1974 года рождения, который со 2 мая текущего года считался пропавшим без вести.

По данным следствия, мужчина повесился. Тело погибшего эксперты направили в морг. О случившемся правоохранители сообщили матери погибшего. В данный момент силовики выясняют все обстоятельства случившегося.