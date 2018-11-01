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01.11.2018  12:13   

ДТП: как два немца одну улицу не поделили (ФОТО)

На проспекте Науки столкнулись два народных автомобиля.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, сегодня, 01.11.2018 около 8:40 патрульным поступило сообщение о ДТП на прсопекте Науки, 47.

Участники ДТП - два автомобиля "Volkswagen".

В результате ДТП в больницу госпитализировали пассажира одного из них - седана.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, столкнулись два volkswagen, харьков
 
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