ДТП: как два немца одну улицу не поделили (ФОТО)

На проспекте Науки столкнулись два народных автомобиля.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, сегодня, 01.11.2018 около 8:40 патрульным поступило сообщение о ДТП на прсопекте Науки, 47.
Участники ДТП - два автомобиля "Volkswagen".
В результате ДТП в больницу госпитализировали пассажира одного из них - седана.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-опeративная группа.
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