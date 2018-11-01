Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове взорвали и обчистили банкомат (ФОТО, ВИДЕО)
01.11.2018  12:49   

В Харькове взорвали и обчистили банкомат (ФОТО, ВИДЕО)

Инцидент произошел на Большой Панасовской.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 1 ноября около 5:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о взрыве в банкомате, расположенном по улице Большая Панасовская.

Как уточняют в Полиции, о происшествии сообщил представитель банка. Банкомат располагался на лестничной площадке второго этажа двухэтажного административного здани. Людей в момент взрыва в здании не было.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и работники взрывотехнического управления областного ГУНП. Работники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства, которые направлены на исследование.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. По заключению специалистов взрывотехнического управления харьковской полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Сумма денежных средств, которыми завладели неизвестные, устанавливается.

Факт события внесен в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о его квалификации согласно Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают лиц, причастных к нему.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  взорван банкомат, большая панасовская, харьков
 
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