01.11.2018 14:49

Почти за год бухгалтер украла со счета предприятия 230 тысяч гривен

Обнаружили пропажу денег, только когда не оказалось денег на необходимые фирме выплаты.



facebook.com

Как сообщает Прокуратура, Красноградский районный суд области признал виновным 30-летнего главного бухгалтера одного из частных предприятий с. Сахновщина в присвоении средств в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

По информации руководителя Первомайской местной прокуратуры Владимира Говорухи, женщине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы и на 2 года запрещено заниматься финансово-хозяйственной деятельностью.

Кроме того, суд обязал бухгалтера возместить нанесенный ущерб и вернуть предприятию средства.



Прокуратура доказала, что бухгалтер, злоупотребляя служебным положением, воспользовалась в своих интересах "ключами" к электронной подписи директора предприятия.



"Женщина самовольно, без ведома и согласия руководства, в течение 9 месяцев снимала с банковского счета деньги и перечисляла их на свою карточку. Таким образом главный бухгалтер присвоила почти 230 тыс. Грн. Предприятия. Недостаток обнаружили лишь под конец 2016 года, когда банк отказался перечислять средства подрядчику, ссылаясь на отсутствие на счете необходимой суммы ", - рассказал В. Говоруха.



Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.