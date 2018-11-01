На Алексеевке столкнулись ВМW и Amulet (ВИДЕО)

Авария произошла в ночь на 1 ноября на проспекте Людвига Свободы.
Как выяснили патрульные, водитель автомобиля ВМW допустил столкновение с автомобилем Cherry Amulet.
Пострадавших в происшествии нет.
На водителя ВМW составлен протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем матeриал на ДТП пeрeдадуть в суд.
Сегодня звезды склоняют к спокойствию и даже лени. Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.
Ноябрь придет в Харьков с солнечной, холодной погодой. Без осадков.
Международный день вегана появился 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие.
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