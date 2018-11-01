Главная Новости Криминал и происшествия На Алексеевке столкнулись ВМW и Amulet (ВИДЕО)
01.11.2018  15:02   

На Алексеевке столкнулись ВМW и Amulet (ВИДЕО)

Авария произошла в ночь на 1 ноября на проспекте Людвига Свободы.


// Facebook

Как выяснили патрульные, водитель автомобиля ВМW допустил столкновение с автомобилем Cherry Amulet.

Пострадавших в происшествии нет.

На водителя ВМW составлен протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем матeриал на ДТП пeрeдадуть в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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