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01.11.2018  16:16   

Три группы разбойников действовали под Харьковом, третируя людей (ФОТО)

Бандиты, задержанные копами, ограбили людей на десятки тысяч гривен.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в начале октября в Лозовской отдел полиции обратился 47-летний житель города. Он заявил, что двое неизвестных открыто завладели его барсеткой, в которой находились деньги в сумме 5000 гривен. В совершении указанного уголовного преступления полицейские разоблачили 34-летнего жителя Лозовой и 37-летнего жителя села Екатериновка. Вещественные доказательства изъяты.

Впоследствии в полицию поступило заявление от 30-летнего мужчины. Он сообщил, что двое злоумышленников избили его, отобрали ноутбук, мобильный телефон и деньги. В тот же день сотрудники сектора реагирования патрульной полиции задержали лиц, причастных к совершению данного преступления. Ими оказались ранее судимые жители Лозовой 39 и 40 лет. У них были обнаружены и изъяты вещественные доказательства.

На следующий день в дежурную часть поступило сообщение 41-летнего жителя села Новая Ивановка Лозовского района. Он рассказал, что неизвестные завладели его мопедом, который находился в гараже. В ходе проверки было установлено, что злоумышленники проникли на территорию домовладения потерпевшего, когда он находился дома. Заявитель видел, как злодеи вошли в его гараж, двери в который были открыты, и похитили мопед. По подозрению в совершении указанного уголовного преступления полиция задержала 23-летнего жителя села Новая Ивановка и его 16-летнего подельника из Лозовой.

По данным фактам следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам сообщено о подозрении о совершении уголовных преступлений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  преступление, разбой, харьков, грабители
 
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