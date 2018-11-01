01.11.2018 16:55

Подозреваемый в убийстве матери двух детей будет ждать суда за решеткой

Мужчина задушил свою знакомую и пытался инсценировать ограбление.



// Нацполиция

Фрунзенский районный суд. Харькова по ходатайству прокуратуры избрал для 27-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве молодой женщины (меру пресечения в виде содержания под стражей.



Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры №3 Руслан Скуратович, трагедия произошла ночью 28 октября текущего года.



По данным следствия, подозреваемый выпивал вместе с давней знакомой у себя дома. Нетрезвый мужчина приревновал подругу якобы через телефонные звонки бывшего мужа. Между ними возникла ссора. Ревнивец дважды ударил 25-летнюю женщину кулаком в лицо, после чего она ушла из квартиры. Однако подозреваемый догнал ее в подъезде, схватил одной рукой, другой зажал рот и нос. Мужчина держал свою жертву, пока она не перестала дышать.



Затем, чтобы скрыть преступление, он пытался инсценировать, что женщину ограбили и убили на улице. Раздев ее, человек оставил тело на углу дома, а вещи и сумку жертвы выбросил в мусорник.



У погибшей остались двое малолетних детей 3 и 6 лет.



Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.