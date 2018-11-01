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01.11.2018  16:55   

Подозреваемый в убийстве матери двух детей будет ждать суда за решеткой

Мужчина задушил свою знакомую и пытался инсценировать ограбление.


// Нацполиция

Фрунзенский районный суд. Харькова по ходатайству прокуратуры избрал для 27-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве молодой женщины (меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры №3 Руслан Скуратович, трагедия произошла ночью 28 октября текущего года.
 
По данным следствия, подозреваемый выпивал вместе с давней знакомой у себя дома. Нетрезвый мужчина приревновал подругу якобы через телефонные звонки бывшего мужа. Между ними возникла ссора. Ревнивец дважды ударил 25-летнюю женщину кулаком в лицо, после чего она ушла из квартиры. Однако подозреваемый догнал ее в подъезде, схватил одной рукой, другой зажал рот и нос. Мужчина держал свою жертву, пока она не перестала дышать.
 
Затем, чтобы скрыть преступление, он пытался инсценировать, что женщину ограбили и убили на улице. Раздев ее, человек оставил тело на углу дома, а вещи и сумку жертвы выбросил в мусорник.
 
У погибшей остались двое малолетних детей 3 и 6 лет.
 
Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
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