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01.11.2018  17:49   

В пригороде Харькова разыскивают пропавшего мужчину (ФОТО)

Человек исчез более 11 лет назад.


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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на  ориентировку МВД, под Харьковом полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину

Сечкарев Николай Анатольевич исчез 1 января 2007 года в селе Тройчатое Первомайского района.

Приметы: овальное лицо, темные волосы, усы, извилистые брови, нос и подбородок прямые, глаза темные.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины 1959 года рождения, сообщить об этом любым удобным способом.

Источник:   NR
 Тэги:  пропал мужчина, 11 лет назад, харьков
 
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