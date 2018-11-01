01.11.2018 17:49

В пригороде Харькова разыскивают пропавшего мужчину (ФОТО)

Человек исчез более 11 лет назад.



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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на ориентировку МВД, под Харьковом полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину

Сечкарев Николай Анатольевич исчез 1 января 2007 года в селе Тройчатое Первомайского района.

Приметы: овальное лицо, темные волосы, усы, извилистые брови, нос и подбородок прямые, глаза темные.



Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины 1959 года рождения, сообщить об этом любым удобным способом.