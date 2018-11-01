В пригороде Харькова разыскивают пропавшего мужчину (ФОТО)

Человек исчез более 11 лет назад.
Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на ориентировку МВД, под Харьковом полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину
Сечкарев Николай Анатольевич исчез 1 января 2007 года в селе Тройчатое Первомайского района.
Приметы: овальное лицо, темные волосы, усы, извилистые брови, нос и подбородок прямые, глаза темные.
Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины 1959 года рождения, сообщить об этом любым удобным способом.
Сегодня звезды склоняют к спокойствию и даже лени. Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.
Ноябрь придет в Харьков с солнечной, холодной погодой. Без осадков.
Международный день вегана появился 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие.
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