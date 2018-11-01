01.11.2018 17:30

16-летняя школьница попала под поезд

Девушка в состоянии шока доставлена в реанимационное отделение больницы с диагнозом травматическая ампутация правой голени.



// Нацполиция

Несчастный случай произошел сегодня около 12:00 в пгт Шевченково. Девушка находилась на железнодорожной станции и решила перейти пути на нерегулируемом переезде. В это время с обеих сторон двигались поезда. Один из них, который направлялся в Купянск, она пропустила, а другой не заметила.

В результате девочку сбил маневровый поезд. Машинист тепловоза совершил экстренное торможение, однако остановиться не смог из-за загруженных вагонов.



Движение поездов на данном участке было приостановлено на полтора часа.

Сейчас полицией Купянского района решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства трагедии устанавливаются.