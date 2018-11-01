Главная Новости Криминал и происшествия 16-летняя школьница попала под поезд
01.11.2018  17:30   

16-летняя школьница попала под поезд

Девушка в состоянии шока доставлена в реанимационное отделение больницы с диагнозом травматическая ампутация правой голени.


// Нацполиция

Несчастный случай произошел сегодня около 12:00 в пгт Шевченково. Девушка находилась на железнодорожной станции и решила перейти пути на нерегулируемом переезде. В это время с обеих сторон двигались поезда. Один из них, который направлялся в Купянск, она пропустила, а другой не заметила.

В результате девочку сбил маневровый поезд. Машинист тепловоза совершил экстренное торможение, однако остановиться не смог из-за  загруженных вагонов.

Движение поездов на данном участке было приостановлено на полтора часа.

Сейчас полицией Купянского района решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.10 Криминал и происшествия Товарный поезд насмерть сбил мужчину 10.09 Криминал и происшествия Неадекватный харьковчанин дождался своей смерти на рельсах 21.08 Криминал и происшествия Женщина погибла под колесами товарняка
 
 

Видео

В 153-й харьковской школе подсчитывают первые результаты результаты от энергоэффективных технологий
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 