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01.11.2018  19:47   

Сотрудницу фискальной службы поймали на взятке

На Харьковщине сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили в получении неправомерной выгоды должностного лица ГУ ГФС.


// ssu.gov.ua

Оперативники спецслужбы установили, что старший государственный инспектор отдела мониторинга доходов и учетно-отчетных систем регионального управления ГФС требовала от руководителя местного коммерческого предприятия двести тысяч гривен.

За эту сумму злоумышленница обещала не отображать в материалах налоговой проверки все выявленные правонарушения но не начислить в полном объеме штрафные санкции.

Правоохранители задержали злоумышленница в одном из заведений общественного питания Харькова во время получения очередной части взятки в размере ста тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленницы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Операция по разоблачению взяточнице проводилась совместно с Главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

Источник:   СБУ
 Тэги:  взятка, сбу, харьков
 
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