01.11.2018 19:47

Сотрудницу фискальной службы поймали на взятке

На Харьковщине сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили в получении неправомерной выгоды должностного лица ГУ ГФС.



// ssu.gov.ua

Оперативники спецслужбы установили, что старший государственный инспектор отдела мониторинга доходов и учетно-отчетных систем регионального управления ГФС требовала от руководителя местного коммерческого предприятия двести тысяч гривен.

За эту сумму злоумышленница обещала не отображать в материалах налоговой проверки все выявленные правонарушения но не начислить в полном объеме штрафные санкции.



Правоохранители задержали злоумышленница в одном из заведений общественного питания Харькова во время получения очередной части взятки в размере ста тысяч гривен.



Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленницы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.



Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.



Операция по разоблачению взяточнице проводилась совместно с Главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.