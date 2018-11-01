Сотрудницу фискальной службы поймали на взятке

На Харьковщине сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили в получении неправомерной выгоды должностного лица ГУ ГФС.
Оперативники спецслужбы установили, что старший государственный инспектор отдела мониторинга доходов и учетно-отчетных систем регионального управления ГФС требовала от руководителя местного коммерческого предприятия двести тысяч гривен.
За эту сумму злоумышленница обещала не отображать в материалах налоговой проверки все выявленные правонарушения но не начислить в полном объеме штрафные санкции.
Правоохранители задержали злоумышленница в одном из заведений общественного питания Харькова во время получения очередной части взятки в размере ста тысяч гривен.
Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленницы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.
Операция по разоблачению взяточнице проводилась совместно с Главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.
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