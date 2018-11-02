02.11.2018 10:10

Харьковский пенсионер устроил нелегальную заправку возле своего дома

На Харьковщине продолжается операция «Акциз-2018». Работники налоговой милиции ГУ ГФС области обнаружили очередной факт осуществления незаконной хозяйственной деятельности по реализации товаров подакцизной группы - газа сжиженного.



://kh.sfs.gov.ua

Об этом сообщает начальник оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Дмитрий Сердюк.

В частном секторе нашего города, недалеко от места проживания, 67-летний харьковчанин наладил работу автозаправочной станции, не имея ни государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности, ни разрешительных документов и лицензии на право торговли подакцизными товарами.

«В отношении указанного« предпринимателя »составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП, - отмечает Дмитрий Сердюк, - с указанной АЗС работники налоговой милиции изъяли 20000 литров сжиженного газа на общую сумму почти 340 тыс. Грн. и оборудование - газовый модуль, газовые колонки на сумму более 1 200 000. грн.

Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 1,6 млн.грн.