Главная Новости Криминал и происшествия Харьковский пенсионер устроил нелегальную заправку возле своего дома
02.11.2018  10:10   

Харьковский пенсионер устроил нелегальную заправку возле своего дома

На Харьковщине продолжается операция «Акциз-2018». Работники налоговой милиции ГУ ГФС области обнаружили очередной факт осуществления незаконной хозяйственной деятельности по реализации товаров подакцизной группы - газа сжиженного.


://kh.sfs.gov.ua

Об этом сообщает начальник оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Дмитрий Сердюк.

В частном секторе нашего города, недалеко от места проживания, 67-летний харьковчанин наладил работу автозаправочной станции, не имея ни государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности, ни разрешительных документов и лицензии на право торговли подакцизными товарами.

«В отношении указанного« предпринимателя »составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП, - отмечает Дмитрий Сердюк, - с указанной АЗС работники налоговой милиции изъяли 20000 литров сжиженного газа на общую сумму почти 340 тыс. Грн. и оборудование - газовый модуль, газовые колонки на сумму более 1 200 000. грн.

 Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 1,6 млн.грн.

Источник:   ГФС в регионе
 Тэги:  заправка, нелегальная, харьков, ппенсионер
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.10 Дороги и транспорт Цены на АЗС в Харькове опять «выскочили» за рамки общеукраинского тренда 07.09 Дороги и транспорт Колебания курса доллара и инфляционные ожидания заставляют операторов харьковских АЗС нервничать 17.08 Дороги и транспорт Средние розничные цены на топливо по Харькову и области
 
 

Видео

В 153-й харьковской школе подсчитывают первые результаты результаты от энергоэффективных технологий
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 