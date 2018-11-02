Семь черных дровосеков нарубили деревьев на три года тюрьмы (ФОТО)

Благодаря местному жителю копы с поличным поймали злоумышленников.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 30 октября в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от 58-летнего жителя Харькова, о том, что на территории села Дмитровка неизвестные лица осуществляют незаконную порубку деревьев.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили группу мужчин, которые проводили незаконную чистку лесополосы.
На месте также были обнаружены два автомобиля, в одном из которых находилось три складометра древесины, четыре канистры с горюче-смазочными материалами и две бензопилы. Вещественные доказательства изъяты. Автомобили помещены на штрафплощадку.
Сведения о происшествии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3-х лет лишения свободы с конфискацией незаконно добытого.
31 октября Первомайским районным судом был наложен арест на изъятое имущество. Сейчас устанавливается балансодержатель вырубленной лесополосы.
Отметим, что в 2018 году под Харьквом проходили проверки хозяййств, а также имели место случаи, когда черные лесорубы, уничтожали сосны, акации и клены и дубы
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