02.11.2018 11:19

Семь черных дровосеков нарубили деревьев на три года тюрьмы (ФОТО)

Благодаря местному жителю копы с поличным поймали злоумышленников.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 30 октября в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от 58-летнего жителя Харькова, о том, что на территории села Дмитровка неизвестные лица осуществляют незаконную порубку деревьев.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили группу мужчин, которые проводили незаконную чистку лесополосы.



На месте также были обнаружены два автомобиля, в одном из которых находилось три складометра древесины, четыре канистры с горюче-смазочными материалами и две бензопилы. Вещественные доказательства изъяты. Автомобили помещены на штрафплощадку.



Сведения о происшествии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3-х лет лишения свободы с конфискацией незаконно добытого.



31 октября Первомайским районным судом был наложен арест на изъятое имущество. Сейчас устанавливается балансодержатель вырубленной лесополосы.

Отметим, что в 2018 году под Харьквом проходили проверки хозяййств, а также имели место случаи, когда черные лесорубы, уничтожали сосны, акации и клены и дубы