Главная Новости Криминал и происшествия Семь черных дровосеков нарубили деревьев на три года тюрьмы (ФОТО)
02.11.2018  11:19   

Семь черных дровосеков нарубили деревьев на три года тюрьмы (ФОТО)

Благодаря местному жителю копы с поличным поймали злоумышленников.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 30 октября в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от 58-летнего жителя Харькова, о том, что на территории села Дмитровка неизвестные лица осуществляют незаконную порубку деревьев.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили группу мужчин, которые проводили незаконную чистку лесополосы.

На месте также были обнаружены два автомобиля, в одном из которых находилось три складометра древесины, четыре канистры с горюче-смазочными материалами и две бензопилы. Вещественные доказательства изъяты. Автомобили помещены на штрафплощадку.

Сведения о происшествии  внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3-х лет лишения свободы с конфискацией незаконно добытого.

31 октября Первомайским районным судом был наложен арест на изъятое имущество. Сейчас устанавливается балансодержатель вырубленной лесополосы.

Отметим, что в 2018 году под Харьквом проходили проверки хозяййств, а также имели место случаи, когда черные лесорубы, уничтожали сосны, акации и клены и дубы  

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  черный дровосек, незаконная порубка, харьков
 
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