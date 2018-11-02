02.11.2018 11:49

Мальчишки внаглую ограбили продуктовый магазин

Пацаны проникли в сельский магазин и завладели кассой в семь тысяч гривен.



telegraf.in.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции происшествие случилось ночью в пгт Кегичевка.

В местную полицию обратилась 37-летняя продавщица, которая рассказала, что около 1:40 двое неизвестных в «балаклавах» через незапертое окно проникли в магазин "Продукты" и забрали выручку из кассы.



Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска разоблачили в совершении данного преступления двух жителей Харькова.

Один из них - 17-летний ученик профессионально-технического училища, его сообщник - учится в 7 классе одной из харьковских школ.

Вещественные доказательства изъяты. Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленников меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.