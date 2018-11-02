02.11.2018 12:19

ДТП за сутки: 50 аварий и 396 нарушений ПДД (ФОТО)

Полиция подвела итоги происшествий за сутки.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 50 ДТП

В результате аварий пострадали три человека.



За минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 396 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.



За управление в нетрезвом виде составлено 9 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.