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02.11.2018  12:19   

ДТП за сутки: 50 аварий и 396 нарушений ПДД (ФОТО)

Полиция подвела итоги происшествий за сутки.


//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 50 ДТП

В результате аварий пострадали три человека.

За минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 396 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.

За управление в нетрезвом виде составлено 9 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  дтп, нарушения пдд, харьков
 
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