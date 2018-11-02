ДТП за сутки: 50 аварий и 396 нарушений ПДД (ФОТО)

Полиция подвела итоги происшествий за сутки.
Как сообщает ГУ Нацполиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 50 ДТП
В результате аварий пострадали три человека.
За минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 396 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.
За управление в нетрезвом виде составлено 9 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Мысли и планы обещают отличаться не только новизной, но и масштабностью, а также практической ценностью. Запомните даже самые невероятные идеи, чтобы потом воспользоваться.
Утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без осадков.
Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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