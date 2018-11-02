Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове задержан иностранец, пытавшийся выехать за границу по чужим документам
02.11.2018  13:12   

В Харькове задержан иностранец, пытавшийся выехать за границу по чужим документам

Пограничники Харьковского отряда не дали ехать дальше гражданину Азербайджана.


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Как сообщает Госпогранслужба, в пункте пропуска «Харьков-пассажирский» пограничники Харьковского отряда у гражданина Азербайджана обнаружили чужой документ с установочными данными другого лица. 

Иностранец таким образом планировал попасть в Россию поездом «Харьков - Москва».

Личность передана сотрудникам Нацполиции в Харьковской области.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  задержание, поддельный документ, харьков
 
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