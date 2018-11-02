В Харькове задержан иностранец, пытавшийся выехать за границу по чужим документам

Пограничники Харьковского отряда не дали ехать дальше гражданину Азербайджана.
Как сообщает Госпогранслужба, в пункте пропуска «Харьков-пассажирский» пограничники Харьковского отряда у гражданина Азербайджана обнаружили чужой документ с установочными данными другого лица.
Иностранец таким образом планировал попасть в Россию поездом «Харьков - Москва».
Личность передана сотрудникам Нацполиции в Харьковской области.
Мысли и планы обещают отличаться не только новизной, но и масштабностью, а также практической ценностью. Запомните даже самые невероятные идеи, чтобы потом воспользоваться.
Утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без осадков.
Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
влажн.:
давл.:
ветер: