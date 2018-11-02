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02.11.2018  13:08   

Мужчина из пригорода умер на харьковской остановке

Днем 2 ноября на остановке «Державинская» умер мужчина.


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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции.

Умерший – 60-летний житель поселка Дубовка, он болел туберкулезом. Тело направлено в морг для установления причин смерти, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Следователем открыто уголовное производство ч. 1 ст 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
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