Мужчина из пригорода умер на харьковской остановке

Днем 2 ноября на остановке «Державинская» умер мужчина.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции.
Умерший – 60-летний житель поселка Дубовка, он болел туберкулезом. Тело направлено в морг для установления причин смерти, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Следователем открыто уголовное производство ч. 1 ст 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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