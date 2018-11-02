Главная Новости Криминал и происшествия Трое парней в BMW нарушили ПДД при перевозке наркотиков
02.11.2018  14:01   

Трое парней в BMW нарушили ПДД при перевозке наркотиков

Патрульные обнаружили в автомобиле около 3 килограммов «травки».


// Патрульная полиция

В ночь на 1 ноября на Полтавском Шляше полицейские остановили автомобиль ВМW, нарушивший правила дорожного движение. Водитель и два пассажира заметно нервничали в обществе правоохранителей.

Патрульные, согласно действующему законодательству, решили провeсти повернхностную проверку автомобиля. И нe зря ...

Под сиденьем правоохранители обнаружили пакeта, в котором находилось значительное количество вещества растительного происхождения, похожего на каннабис.

Для провeдeння соответствующих следственных действий и экспeртиз полицейские вызвали на место следственно-опeративную группу.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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