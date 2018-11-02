Водитель, сбивший и бросивший умирать пешехода с оторванной ногой и сломаным позвоночником, предстанет перед судом

Прокуратура утвердила обвинение подозреваемому в смертельной аварии. Ему светит до 8 лет тюрьмы.
Как сообщает Прокуратура области, в Дзержинский райсуд Харькова направлен обвинительный акт в отношении подозреваемого в смертельном ДТП, который оставил пешехода умирать посреди дороги (ч.1 ст. 135, ч. 2 ст. 286 УК Украины).
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, авария произошла ночью 12 августа этого года на улице Деревянко.
29-летний водитель автомобиля Audi на скорости 100 км / ч. сбил пешехода. Около 100 метров он протянул его на капоте.
Затем оставил машину прямо посреди дороги и скрылся с места происшествия, даже не пытаясь хоть как-то помочь пострадавшему.
46-летний пешеход получил многочисленные тяжелые травмы - по причине мощного удара мужчине оторвало ногу, был сломан позвоночник.
От полученных повреждений он погиб.
Наопним, что подозреваемый около 2-х месяцев скрывался от следствия. Задержали мужчину в октябре этого года. Если его вина в суде будет доказана, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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