Главная Новости Криминал и происшествия Водитель, сбивший и бросивший умирать пешехода с оторванной ногой и сломаным позвоночником, предстанет перед судом
02.11.2018  14:49   

Водитель, сбивший и бросивший умирать пешехода с оторванной ногой и сломаным позвоночником, предстанет перед судом

Прокуратура утвердила обвинение подозреваемому в смертельной аварии. Ему светит до 8 лет тюрьмы.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает Прокуратура области, в Дзержинский райсуд Харькова направлен обвинительный акт в отношении подозреваемого в смертельном ДТП, который оставил пешехода умирать посреди дороги (ч.1 ст. 135, ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, авария произошла ночью 12 августа этого года на улице Деревянко.
 
29-летний водитель автомобиля Audi на скорости 100 км / ч.  сбил пешехода.  Около 100 метров он протянул его на капоте. 

Затем оставил машину прямо посреди дороги и скрылся с места происшествия, даже не пытаясь хоть как-то помочь пострадавшему. 

46-летний пешеход получил многочисленные тяжелые травмы - по причине мощного удара мужчине оторвало ногу, был сломан позвоночник. 

От полученных повреждений он погиб.
 
Наопним, что подозреваемый около 2-х месяцев скрывался от следствияЗадержали мужчину в октябре этого года.  Если его вина в суде будет доказана, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  обвинение и суд, водитель-убийца, харьков
 
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