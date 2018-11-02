Ревнивый мужчина, задушивший жену и заявивший об ее исчезновении в полицию, взят под стражу (ФОТО)

Убийце светит 15-летний тюремный срок.
Как сообщает Прокуратура, по ее требованию Дергачевский районный суд взял под стражу 32-летнего мужчины - подозреваемого в дерзком убийстве жены (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Как рассказал заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, произошло преступление поздно вечером 26 октября текущего года в с. Феськи Золочевского района.
30-летняя женщина сообщила мужу, что намерена расстаться с ним. Это разозлило последнего. Между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина набросился на жену и стал душить.
Когда женщина перестала дышать, человек понял, что натворил, и решил скрыть преступление. Он вынес тело из дома и перенес его к заброшенному зданию тракторной бригады. Там раздел женщину и разорвал на ней нижнее белье, чтобы имитировать изнасилование.
Уже утром убийца пришел в полицию с заявлением об исчезновении жены.
Тело женщины нашли 30 октября местные жители. Мужчина, поняв, что все улики указывают на него - признался в убийстве своей жены и рассказал обстоятельства дела.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.
Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.
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Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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