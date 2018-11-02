02.11.2018 15:46

Ревнивый мужчина, задушивший жену и заявивший об ее исчезновении в полицию, взят под стражу (ФОТО)

Убийце светит 15-летний тюремный срок.



facebook.com

Как сообщает Прокуратура, по ее требованию Дергачевский районный суд взял под стражу 32-летнего мужчины - подозреваемого в дерзком убийстве жены (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Как рассказал заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, произошло преступление поздно вечером 26 октября текущего года в с. Феськи Золочевского района.



30-летняя женщина сообщила мужу, что намерена расстаться с ним. Это разозлило последнего. Между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина набросился на жену и стал душить.

Когда женщина перестала дышать, человек понял, что натворил, и решил скрыть преступление. Он вынес тело из дома и перенес его к заброшенному зданию тракторной бригады. Там раздел женщину и разорвал на ней нижнее белье, чтобы имитировать изнасилование.



Уже утром убийца пришел в полицию с заявлением об исчезновении жены.



Тело женщины нашли 30 октября местные жители. Мужчина, поняв, что все улики указывают на него - признался в убийстве своей жены и рассказал обстоятельства дела.



Сейчас досудебное расследование продолжается. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.



Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.