Главная Новости Криминал и происшествия Ревнивый мужчина, задушивший жену и заявивший об ее исчезновении в полицию, взят под стражу (ФОТО)
02.11.2018  15:46   

Ревнивый мужчина, задушивший жену и заявивший об ее исчезновении в полицию, взят под стражу (ФОТО)

Убийце светит 15-летний тюремный срок.


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Как сообщает Прокуратура, по ее требованию Дергачевский районный суд взял под стражу 32-летнего мужчины - подозреваемого в дерзком убийстве жены (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Как рассказал заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, произошло преступление поздно вечером 26 октября текущего года в с.  Феськи Золочевского района.
 
30-летняя женщина сообщила мужу, что намерена расстаться с ним. Это разозлило последнего. Между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина набросился на жену и стал душить.

Когда женщина перестала дышать, человек понял, что натворил, и решил скрыть преступление.  Он вынес тело из дома и перенес его к заброшенному зданию тракторной бригады. Там раздел женщину и разорвал на ней нижнее белье, чтобы имитировать изнасилование.
 
 Уже утром убийца пришел в полицию с заявлением об исчезновении жены.
 
 Тело женщины нашли 30 октября местные жители.  Мужчина, поняв, что все улики указывают на него - признался в убийстве своей жены и рассказал обстоятельства дела.
 
 Сейчас досудебное расследование продолжается.  Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.
 
 Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  задушил жену, хотела уйти от мужа, харьков
 
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