02.11.2018 18:16

Парочка из Лозовой обчистила счета украинцев на 350 тысяч гривен

Полиция разоблачила мошенников, которые обманывали людей под видом работников банка.



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От мошеннических действий пострадали около 70 граждан, проживающих в разных регионах Украины. Злоумышленникам удалось завладеть деньгами потерпевших на сумму почти 350 000 гривен.



Досудебным расследованием установлено, что злоумышленники действовали по предварительному сговору. Они присылали жертве ложное смс-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. В сообщении указывали номер мобильного телефона якобы сотрудника службы безопасности банка, который поможет решить указанную проблему. Доверчивые граждане звонили по указанному номеру. В ходе разговора они сообщали мошенникам данные по своим банковским картам, которые были необходимы злодеям для безналичного перевода денежных средств. Получив необходимую информацию, злоумышленники снимали деньги с карточки потерпевшего, которые затем перечисляли на банковскую карту другого банка.



Лозовские правоохранители документировали преступную деятельность группы в течение 2017 года. Злоумышленниками оказались 30-летняя женщина и 25-летний мужчина, ранее не судимые жители Лозовой.



По месту их жительства полицейские провели ряд обысков. В результате следственных действий полицейские обнаружили и изъяли банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты и черновики.



Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.190 (мошенничество) и ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.