02.11.2018 19:17

Распространитель лотерей вместе с приятелем сымитировал разбой, чтобы украсть кассу

Прокуратура утвердила сообщение о подозрении 33-летнему работнику лотерейного салона и его 40-летнему товарищу по ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц).



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Как рассказал заместитель руководителя Дергачевского местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, сотруднику игорного заведения инкриминируется также ложное сообщение о преступлении (ч. 2 ст. 383 УК Украины).



В начале июля этого года в Богодухове распространитель лотерей сообщил в полицию, что ночью в помещение салона ворвался неизвестный в Балаклаве и, угрожая ему пистолетом, забрал из кассы почти 19 тыс. грн. Однако, как выяснилось в ходе следствия, к исчезновению средств причастен он сам.



По данным предварительного расследования, работник заведения вместе с другим подозреваемым похитили деньги из кассы. После чего Лотерейщики сообщил правоохранителям о вымышленном вооруженное нападение.



Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.