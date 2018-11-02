Главная Новости Криминал и происшествия Распространитель лотерей вместе с приятелем сымитировал разбой, чтобы украсть кассу
02.11.2018  19:17   

Распространитель лотерей вместе с приятелем сымитировал разбой, чтобы украсть кассу

Прокуратура утвердила сообщение о подозрении 33-летнему работнику лотерейного салона и его 40-летнему товарищу по ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц).


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Как рассказал заместитель руководителя Дергачевского местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, сотруднику игорного заведения инкриминируется также ложное сообщение о преступлении (ч. 2 ст. 383 УК Украины).
 
В начале июля этого года в Богодухове распространитель лотерей сообщил в полицию, что ночью в помещение салона ворвался неизвестный в Балаклаве и, угрожая ему пистолетом, забрал из кассы почти 19 тыс. грн. Однако, как выяснилось в ходе следствия, к исчезновению средств причастен он сам.
 
По данным предварительного расследования, работник заведения вместе с другим подозреваемым похитили деньги из кассы. После чего Лотерейщики сообщил правоохранителям о вымышленном вооруженное нападение.
 
Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
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