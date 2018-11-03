03.11.2018 08:18

Теплые и сухие выходные сохраняют на Харьковщине высокую пожароопасность

Харьковская область: спасатели преодолевают пожара в экосистемах



//kharkiv.dsns.gov.ua

За прошедшие сутки подразделения ГСЧС 4 раза участвовали в ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, листьев, камыша и мусора. Самое масштабное возгорание произошло на территории Барвенковского района. Пожар заметил местный житель, который проезжал мимо и немедленно сообщил в Службу спасения.

Спасатели 61-й Государственной пожарно-спасательной части немедленно выехали на место происшествия на АЦ. По прибытию на место происшествия стало известно, что горел камыш на площади около 1 га. За час полностью обуздать.

В Харьковском районе области, Московском и Холодногорском районах г.. Харькова спасатели также выезжали на пожары, связанные с сжиганием сухих листьев и мусора.

Основными причинами пожаров в экосистемах является преднамеренное выжигание сухостоя или неосторожное обращение с огнем.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.

Помните, что только высокая культура обращения с огнем и соблюдения правил пожарной безопасности способны уберечь Вашу жизнь и жилище от огненной стихии. Будьте бдительны и в случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону Службы спасения «101».