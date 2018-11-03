Внимание, разыскивается несовершеннолетняя Алиса Онищук!

Харьковским отделом полиции разыскивается Онищук Алиса Викторовна, 31.03.2003 года рождения, проживающего в пгт Бабаи Харьковского района.
2 ноября 2018 около 7.20 утра Алиса Онищук поехала на учебу в архитектурно-строительный колледж в городе Харькове и до сих пор не вернулась.
Ее приметы: на вид 15 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темные, длинные, глаза карие.
Была одета в зеленую куртку с капюшоном, на капюшоне мех, синие джинсы, темно-синие кроссовки.
Любую информацию о местонахождении девочки можно сообщить по телефонам: 102, (057) 748-73-50, 748-32-33, (095) 644-43-64, (066) 477-25-02 или другим удобным способом.
Отдел коммуникации полиции Харьковской области
Мысли и планы обещают отличаться не только новизной, но и масштабностью, а также практической ценностью. Запомните даже самые невероятные идеи, чтобы потом воспользоваться.
Утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без осадков.
Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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