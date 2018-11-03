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03.11.2018  17:51   

Харьковская область: пиротехники ликвидировали 2 единицы боеприпасов времен Второй мировой войны

2 ноября пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС в Харьковской области проводила мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Холодногорском районе города Харькова и Дергачевском районе области. Было разминировано 2 боеприпаса, из которых 1 артснаряд калибра 57 мм и 1 авиабомба ФАБ -100


Харьковская область: пиротехники ликвидировали 2 единицы боеприпасов времен Второй мировой войны

Пиротехнические работы проведены без происшествий, все взрывоопасные предметы ликвидированы в подрывных площадках.

На месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проведены разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:

- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;

- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру «101».

Тэги:  похпар, харьков, вырыр экосистема
 
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