Харьковская область: пиротехники ликвидировали 2 единицы боеприпасов времен Второй мировой войны

2 ноября пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС в Харьковской области проводила мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Холодногорском районе города Харькова и Дергачевском районе области. Было разминировано 2 боеприпаса, из которых 1 артснаряд калибра 57 мм и 1 авиабомба ФАБ -100
Пиротехнические работы проведены без происшествий, все взрывоопасные предметы ликвидированы в подрывных площадках.
На месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проведены разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:
- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;
- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру «101».
День идеален для уединения. Худшее, что можно сделать сегодня – это браться за дела, требующие совместных решений.
С субботы облака затянут небо, и пасмурная погода будет все выходные. Существенных осадков не ожидается.
В первую субботу ноября мужское население Земли отмечает свой «профессиональный» праздник – Всемирный день мужчин.
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