03.11.2018 17:51

Харьковская область: пиротехники ликвидировали 2 единицы боеприпасов времен Второй мировой войны

2 ноября пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС в Харьковской области проводила мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Холодногорском районе города Харькова и Дергачевском районе области. Было разминировано 2 боеприпаса, из которых 1 артснаряд калибра 57 мм и 1 авиабомба ФАБ -100



Харьковская область: пиротехники ликвидировали 2 единицы боеприпасов времен Второй мировой войны



Пиротехнические работы проведены без происшествий, все взрывоопасные предметы ликвидированы в подрывных площадках.



На месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проведены разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.



ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:



- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;



- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру «101».