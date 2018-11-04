В Харькове водитель врезался в автомобиль патрульных

Обе машины получили механические повреждения. Водитель ВАЗа был нетрезв и нарушал правила дорожного движения.
В субботу 3 ноября автомобилю патрульной полиции Toyota Prius не повезло - в него влетел пьяный водитель ВАЗ 2109. Это случилось в 8 часов утра на улице Харьковских Дивизий. До столкновения с машиной патрульных водитель нарушал правила дорожного движения и не реагировал на требование правоохранителей остановиться. К счастью, во время столкновения никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
По информации пресс-службы патрульной полиции в Харьковской области, степень алкогольного опьянения водителя проверили при помощи газоанализатора "Драгер". Результат составил 1, 44 промилле (норма - 0,2).
На водителя составили три админпротокола, материалы передадут в суд.
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