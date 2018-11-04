Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове водитель врезался в автомобиль патрульных
04.11.2018  08:52   

В Харькове водитель врезался в автомобиль патрульных

Обе машины получили механические повреждения. Водитель ВАЗа был нетрезв и нарушал правила дорожного движения.


// facebook

В субботу 3 ноября автомобилю патрульной полиции Toyota Prius не повезло - в него влетел пьяный водитель ВАЗ 2109. Это случилось в 8 часов утра на улице Харьковских Дивизий. До столкновения с машиной патрульных водитель нарушал правила дорожного движения и не реагировал на требование правоохранителей остановиться. К счастью, во время столкновения никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

По информации пресс-службы патрульной полиции в Харьковской области, степень алкогольного опьянения водителя проверили при помощи газоанализатора "Драгер". Результат составил 1, 44 промилле (норма - 0,2).

На водителя составили три админпротокола, материалы передадут в суд.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  прный, дтп, харьков, патрульный, столкновение
 
Версия для печати
 

Видео

Харьков - лучший инновационный город Украины по версии Kyiv Smart City Forum
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 