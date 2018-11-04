04.11.2018 09:53

Отец Михаил, который на джипе разломал надгробия на кладбище, обяснил свой поступок (ФОТО ВИДЕО)

Водитель внедорожника Toyota разрушил десять надгробных памятников на кладбище №14. Инцидент произошел 2 ноября, передает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.



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По словам священнослужителя, он направлялся в храм, чтобы совершить ритуал погребения, когда внезапно перед его машиной выскочил человек.

«Для того, чтобы уйти от страшной трагедии, мне пришлось свернуть на могилки. Там, на могилках, - вы прекрасно видите, что я находился, конечно же, в стрессовом состоянии. Я человек уже немолодой… И когда я вышел из машины, многие подумали, что я пьяный. Но ситуацию я могу разъяснить», - сказал он.

По словам отца Михаила, прибывшие на место полицейские отвезли его в участок и он сдал анализ на наличие алкоголя в крови. Результаты анализов будут готовы 6 ноября.

«Я 100% уверен, что никаких алкогольных и наркотических средств там не будет обнаружено», - подчеркнул он.

Также мужчина сказал, что связался с родственниками погибших, чьи надгробия он повредил.