04.11.2018 12:12

За минувшие сутки в Харькове и области произошло 50 ДТП

В результате аварий пострадали девять человек, два человека погибли.



://hk.npu.gov.ua

43-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2103» не справился с управлением и допустил наезд на 52-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте аварии. Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Наказание за совершение данного преступления предусматривает до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

В Кегичевском районе 20-летний водитель мопеда, следуя через пешеходный переход, расположенный на железнодорожных путях станции Кегичевка, проигнорировал звуковые и световые сигналы машиниста тепловоза. В результате мужчина попал под поезд. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Следователи квалифицировали событие по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Справка. За минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 410 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.

За управление в нетрезвом виде составлен 21 административный протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.