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04.11.2018  13:25   

В Харькове ночью снова горели автомобили (ФОТО)

Шевченковский район г. Харькова: спасатели ликвидировали пожар 2-х автомобилей


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4 ноября в 2:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле «BMW X-5», который был припаркован во дворе жилого 9-ти этажного дома по адресу: г.. Харьков, ул. Коломенская, 27.

К месту происшествия были направлены 3 отделения Службы спасения из Шевченковского района города Харькова в составе 14 спасателей и 3 единицы специальной техники. На момент прибытия пожарных пожар бушевал на всей площади внедорожника и охватила переднюю часть микроавтобуса «Volkswagen Lt 28». Общая ее площадь составляла около 10 кв.м.

В 2:53 с помощью 2-х пожарных стволов пожар был локализован и в 03:11 полностью ликвидирован.

Причина возгорания автомобилей и убытки нанесенные им устанавливаются.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, машины, харьков, фото, горели
 
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