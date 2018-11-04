В Харькове ночью снова горели автомобили (ФОТО)

Шевченковский район г. Харькова: спасатели ликвидировали пожар 2-х автомобилей
4 ноября в 2:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле «BMW X-5», который был припаркован во дворе жилого 9-ти этажного дома по адресу: г.. Харьков, ул. Коломенская, 27.
К месту происшествия были направлены 3 отделения Службы спасения из Шевченковского района города Харькова в составе 14 спасателей и 3 единицы специальной техники. На момент прибытия пожарных пожар бушевал на всей площади внедорожника и охватила переднюю часть микроавтобуса «Volkswagen Lt 28». Общая ее площадь составляла около 10 кв.м.
В 2:53 с помощью 2-х пожарных стволов пожар был локализован и в 03:11 полностью ликвидирован.
Причина возгорания автомобилей и убытки нанесенные им устанавливаются.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
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