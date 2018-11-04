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04.11.2018  14:08   

На Харьковщине железнодорожный тепловоз насмерть задавил юношу на мопеде

В Харьковской области в результате столкновения тепловоза и мопеда погиб человек


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Как сообщили Depo.Харкив в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, инцидент произошел вчера, 3 ноября, в Кегичевском районе Харьковской области.

По сведениям полиции, 20-летний водитель мопеда, следуя через пешеходный переход, расположенный на железнодорожных путях станции "Кегичевка", проигнорировал звуковые и световые сигналы машиниста тепловоза. В результате мужчина попал под поезд.

От полученных травм он скончался на месте происшествия. Следователи квалифицировали событие по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Тэги:  мопед, харьков, кегичевка, поезд, локомотив, авария
 
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