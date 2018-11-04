На Харьковщине шутник назвонил на 3 года лишения свободы

В Харьковской области во время допроса злоумышленник сообщил, что пьяница заминировал свой дом и позвонил в полицию, находясь под воздействием алкоголя.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, вчера, 3 ноября, около 13:20 в Изюмский отделения полиции поступила информация от 41-летнего мужчины о том, что в селе Чистоводовка в частном домовладении находится взрывчатка.
По сведениям полиции, для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативная группа, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Во время осмотра домовладения информация не подтвердилась.
В совершении уголовного преступления полицейские разоблачили владельца "заминированного" дома. Мужчина признался в содеянном.
Следователями Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
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