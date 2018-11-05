Главная Новости Криминал и происшествия Драка на Салтовке закончилась смертельным ДТП (ФОТО)
05.11.2018  08:25   

Драка на Салтовке закончилась смертельным ДТП (ФОТО)

На улице Бучмы автомобиль насмерть переехал мужчину.


// Facebook

О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.

По их словам, все началось с конфликта из-за собаки, которую выгуливали без намордника.

Конфликт между группой мужчин произошел рядом с проезжей частью. Словесная перепалка переросла в драку, один из мужчин упал на проезжую часть. 

«Ехавшая на большой скорости девушка на Nissan Juke не успела сманеврировать и переехала парня. Он скончался на месте», – сообщают очевидцы.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.11 Криминал и происшествия Пьяный за рулем снес светофор в Харькове 04.11 Криминал и происшествия За минувшие сутки в Харькове и области произошло 50 ДТП 04.11 Криминал и происшествия В Харькове водитель врезался в автомобиль патрульных
 
 

Видео

Харьков - лучший инновационный город Украины по версии Kyiv Smart City Forum
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 