05.11.2018 08:25

Драка на Салтовке закончилась смертельным ДТП (ФОТО)

На улице Бучмы автомобиль насмерть переехал мужчину.



// Facebook

О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.

По их словам, все началось с конфликта из-за собаки, которую выгуливали без намордника.

Конфликт между группой мужчин произошел рядом с проезжей частью. Словесная перепалка переросла в драку, один из мужчин упал на проезжую часть.

«Ехавшая на большой скорости девушка на Nissan Juke не успела сманеврировать и переехала парня. Он скончался на месте», – сообщают очевидцы.