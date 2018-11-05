Драка на Салтовке закончилась смертельным ДТП (ФОТО)

На улице Бучмы автомобиль насмерть переехал мужчину.
О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.
По их словам, все началось с конфликта из-за собаки, которую выгуливали без намордника.
Конфликт между группой мужчин произошел рядом с проезжей частью. Словесная перепалка переросла в драку, один из мужчин упал на проезжую часть.
«Ехавшая на большой скорости девушка на Nissan Juke не успела сманеврировать и переехала парня. Он скончался на месте», – сообщают очевидцы.
Успех придет там, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
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