Норма алкоголя в крови водителя была в шесть раз выше допустимой.
Авария произошла около половины одиннадцатого вечера 3 ноября на перекрестке улицы Саблевой и Московского проспекта.
Водитель автомобиля Audi 80 не справился с управлением и совершил наезд на светофор, сообщили в патрульной полиции.
При общении правоохранители выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. Результат осмотра водителя составил 1.20 промилле, что в 6 раз превышает допустимую норму (0,2 промилле).
На водителя составили два административных протокола по ч.1 ст.130 и ст. 124 КУоАП. Собраные материалы пeрeдадут в суд.
Успех придет там, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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