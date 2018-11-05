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05.11.2018  08:43   

Пьяный за рулем снес светофор в Харькове

Норма алкоголя в крови водителя была в шесть раз выше допустимой.


// Патрульная полиция

Авария произошла около половины одиннадцатого вечера 3 ноября на перекрестке улицы Саблевой и Московского проспекта.

Водитель автомобиля Audi 80 не справился с управлением и совершил наезд на светофор, сообщили в патрульной полиции.

При общении правоохранители выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. Результат осмотра водителя составил 1.20 промилле, что в 6 раз превышает допустимую норму (0,2 промилле).

На водителя составили два административных протокола по ч.1 ст.130 и ст. 124 КУоАП. Собраные материалы пeрeдадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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