05.11.2018 08:43

Пьяный за рулем снес светофор в Харькове

Норма алкоголя в крови водителя была в шесть раз выше допустимой.



// Патрульная полиция

Авария произошла около половины одиннадцатого вечера 3 ноября на перекрестке улицы Саблевой и Московского проспекта.



Водитель автомобиля Audi 80 не справился с управлением и совершил наезд на светофор, сообщили в патрульной полиции.



При общении правоохранители выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. Результат осмотра водителя составил 1.20 промилле, что в 6 раз превышает допустимую норму (0,2 промилле).



На водителя составили два административных протокола по ч.1 ст.130 и ст. 124 КУоАП. Собраные материалы пeрeдадут в суд.