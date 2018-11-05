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05.11.2018  08:50   

В Харькове мужчину привязали к дереву

«Народные мстители», указали. что привязанный – вор.


// Facebook

Фото мужчины, примотанного скотчем к дереву, появилось в одном из харьковских пабликов.

Автор сообщения указал, что самосуд устроили вору, который из-за бездействие правоохранителей постоянно избегает наказания.

«Большая Панасовская сейчас. Вот что бывает, когда вора постоянно отпускают из райотдела. Терпению всегда приходит конец», – говорится в сообщении.

Тэги:  самосуд, вор, харьков
 
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