В Харькове мужчину привязали к дереву

«Народные мстители», указали. что привязанный – вор.
Фото мужчины, примотанного скотчем к дереву, появилось в одном из харьковских пабликов.
Автор сообщения указал, что самосуд устроили вору, который из-за бездействие правоохранителей постоянно избегает наказания.
«Большая Панасовская сейчас. Вот что бывает, когда вора постоянно отпускают из райотдела. Терпению всегда приходит конец», – говорится в сообщении.
Успех придет там, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
влажн.:
давл.:
ветер: