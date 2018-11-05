На перемене в школе избили 11-летнюю девочку

Инцидент произошел в селе Бердянка Зачепиловского района.
2 ноября в местной школе пятеро учеников избили 11-летнюю девочку, сообщает Центр экстренной медицинской помощи в Facebook.
"Со слов пострадавшей девочки, на перемене она была избита пятью учениками, которые учатся в той же школе. После осмотра установлен предварительный диагноз: ушиб участка правого тазобедренного сустава. Пострадавшая госпитализирована в Зачепиловскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Нацполиции сообщили, что заявлений от пострадавшей не поступало. Информация об избиении поступила от медиков. Событие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Проверку будет проводить участковый инспектор.
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