На выезде из Харькова столкнулись две иномарки

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Гороскоп по знакам Зодиака на 5 ноября Успех придет там, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.

Прогноз погоды и магнитных бурь на понедельник, 5 ноября В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.