В аварии есть пострадавшие.
3 ноября около 12:30 патрульным поступило сообщение о ДТП на ул. Полтавский шлях, 207.
Участники ДТП - автомобили Chevrolet Niva и Volkswagen Polo.
В результате ДТП в больницу госпитализировали пассажира и водителя автомобиля "Volkswagen".
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-опeративна группа.
Успех придет там, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
влажн.:
давл.:
ветер: