Трехлетнюю девочку госпитализировали из поселка Коломак.
Инцидент произошел вечером 2 ноября. По словам матери, дома на ребенка упал телевизор, сообщает КУЗ Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Врачи, прибывшие на вызов, установили предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, гематома лба.
Девочку сначала срочно доставили в Валковскую центральную районную больницу, а затем, учитывая тяжелое состояние, реанимационная детская бригада перевезла пострадавшую в больницу скорой и неотложной медицинской помощи в Харькове.
На место происшествия выезжали работники группы реагирования патрульной полиции. Полицейские установили, что на девочку упал телевизор. Отец ребенка пояснил, что включил дочери телевизор, а сам пошел в другую комнату.
Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. С родителями пострадавшего ребенка работники полиции провели профилактическую беседу. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются, сообщили в Нацполиции.
Сейчас состояние здоровья пострадавшей удовлетворительное.
Успех придет там, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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