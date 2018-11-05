Главная Новости Криминал и происшествия В неотложку доставили ребенка, на которого упал телевизор (Обновлено, ФОТО)
05.11.2018  10:39   

В неотложку доставили ребенка, на которого упал телевизор (Обновлено, ФОТО)

Трехлетнюю девочку госпитализировали из поселка Коломак.


// Facebook

Инцидент произошел вечером 2 ноября. По словам матери, дома на ребенка упал телевизор, сообщает КУЗ Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Врачи, прибывшие на вызов, установили предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, гематома лба.

Девочку сначала срочно доставили в Валковскую центральную районную больницу, а затем, учитывая тяжелое состояние, реанимационная детская  бригада перевезла пострадавшую в больницу скорой и неотложной медицинской помощи в Харькове.

На место происшествия выезжали работники группы реагирования патрульной полиции. Полицейские установили, что на девочку упал телевизор. Отец ребенка пояснил, что включил дочери телевизор, а сам пошел в другую комнату.

Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. С родителями пострадавшего ребенка работники полиции провели профилактическую беседу. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются, сообщили в Нацполиции.

Сейчас состояние здоровья пострадавшей удовлетворительное.


 

Тэги:  реанимация, неотложка, харьков
 
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