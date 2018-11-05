Тройное ДТП в центре Харькова: пострадавших увезла скорая

Столкновение на перекрестке улиц Ярослава Мудрого и Мироносицкой произошло около часа дня 4 ноября.
Там столкнулись три автомобиля – Renault, Suzuki и Audi, сообщили в патрульной полиции.
В результате ДТП в больницу госпитализировали пассажирку автомобиля Renault и пассажирку автомобиля Audi.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-опeративна группа.
Успех придет там, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
влажн.:
давл.:
ветер: