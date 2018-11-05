05.11.2018 10:10

Тройное ДТП в центре Харькова: пострадавших увезла скорая

Столкновение на перекрестке улиц Ярослава Мудрого и Мироносицкой произошло около часа дня 4 ноября.



// Патрульная полиция

Там столкнулись три автомобиля – Renault, Suzuki и Audi, сообщили в патрульной полиции.



В результате ДТП в больницу госпитализировали пассажирку автомобиля Renault и пассажирку автомобиля Audi.



Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-опeративна группа.