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05.11.2018  10:10   

Тройное ДТП в центре Харькова: пострадавших увезла скорая

Столкновение на перекрестке улиц Ярослава Мудрого и Мироносицкой произошло около часа дня 4 ноября.


// Патрульная полиция

Там столкнулись три автомобиля – Renault, Suzuki и Audi, сообщили в патрульной полиции.

В результате ДТП в больницу госпитализировали пассажирку автомобиля Renault и пассажирку автомобиля Audi.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-опeративна группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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