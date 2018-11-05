На Шевченко автомобиль врезался в дерево (ФОТО)

Водитель был пьян.
Авария произошла около трех часов ночи 4 нобря на улице Шевченко, 317/1.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и совершил наезд на дерево.
Пострадавших в ДТП нет.
При общении у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения.
На водителя были составлены два административных протокола по ч.1 ст.130 и ст. 124 КУоАП.
В дальнейшем матeриалы ДТП пeрeдадут в суд.
Успех придет там, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
влажн.:
давл.:
ветер: