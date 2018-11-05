05.11.2018 10:29

На Шевченко автомобиль врезался в дерево (ФОТО)

Водитель был пьян.



// Патрульная полиция

Авария произошла около трех часов ночи 4 нобря на улице Шевченко, 317/1.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и совершил наезд на дерево.

Пострадавших в ДТП нет.



При общении у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения.



На водителя были составлены два административных протокола по ч.1 ст.130 и ст. 124 КУоАП.



В дальнейшем матeриалы ДТП пeрeдадут в суд.