05.11.2018 11:20

Курение в постели и алкоголь не дали мужчине «дотянуть» до юбилея (ФОТО)

Первомайский район: в результате пожара погиб 59-летний мужчина.



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4 ноября в 9:39 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на ул. Гагарина, 2 в селе Слободское Первомайского района.

На место происшествия немедленно выехал дежурный караул 45-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне в составе 5-ти спасателей.

На момент прибытия подразделения ГСЧС было видно, как из окон квартиры на втором этаже идет густой дым. Также была задымлена и лестничная клетка. Звено газодымозащитной службы провело разведку, во время которой в квартире, где происходил пожар, было обнаружено тело ее хозяина, 1959 года рождения.

Огнем был охвачен только диван и домашние вещи на нем площадью около 4 кв.м. В 10:20 пожарные локализовали огонь, а в 11:40 полностью ликвидировали его.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем. По словам соседей, погибший в последнее время проживал одиноко, злоупотреблял спиртными напитками и курил в постели. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.