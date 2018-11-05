Курение в постели и алкоголь не дали мужчине «дотянуть» до юбилея (ФОТО)

Первомайский район: в результате пожара погиб 59-летний мужчина.
4 ноября в 9:39 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на ул. Гагарина, 2 в селе Слободское Первомайского района.
На место происшествия немедленно выехал дежурный караул 45-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне в составе 5-ти спасателей.
На момент прибытия подразделения ГСЧС было видно, как из окон квартиры на втором этаже идет густой дым. Также была задымлена и лестничная клетка. Звено газодымозащитной службы провело разведку, во время которой в квартире, где происходил пожар, было обнаружено тело ее хозяина, 1959 года рождения.
Огнем был охвачен только диван и домашние вещи на нем площадью около 4 кв.м. В 10:20 пожарные локализовали огонь, а в 11:40 полностью ликвидировали его.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем. По словам соседей, погибший в последнее время проживал одиноко, злоупотреблял спиртными напитками и курил в постели. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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